Migranti: nuovo sbarco a Roccella, arrivati in 41

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 31 AGO - Proseguono senza soste gli sbarchi di migranti al porto di Roccella Ionica, nella Locride.

Stamattina, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica, nello scalo sono sbarcati altri 41 migranti di nazionalità afgana. Tra loro pure sei donne e 8 bambini alcuni dei quali con meno di sei anni di età. Con l'arrivo di stamattina è salito a nove il numero degli sbarchi a Roccella negli ultimi 14 giorni.

Prima di essere trasferiti, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, i migranti si trovavano a circa 35 miglia di distanza dalla costa della Locride a bordo di una piccola barca a vela in avaria partita circa sette giorni fa dalle coste della Turchia. Appena sbarcati a Roccella tutti i profughi sono stati sottoposti al tampone anticovid e successivamente sistemati in via temporanea in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile.

Con quello di oggi sono 48 gli sbarchi - con quasi 10mila profughi - verificati nella Locride nel 2022. Di questi 40 si sono verificati nel solo porto di Roccella. (ANSA).