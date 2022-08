Biglietto intimidatorio inviato ad avvocato, "so dove abiti"

(ANSA) - CASTROVILLARI, 27 AGO - Un biglietto contenente la frase "so dove abiti" scritta con un pennarello nero e corredata dal disegno di uno "smile", è stato trovato nella propria cassetta della posta dall'avvocato Riccardo Rosa di Castrovillari. Il legale ha subito presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato accertamenti.

L'atto intimidatorio è avvenuto nei giorni scorsi ma si è appreso solo oggi. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari, appresa la notizia di quello che ha definito " grave atto intimidatorio", per voce del presidente Franco Camodeca, ha espresso, "a nome di tutti gli iscritti, ampia e affettuosa solidarietà al collega, rilevando la gravità dell'episodio che colpisce l'avvocato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite in difesa dei diritti dei cittadini. Nello stigmatizzare e condannare l'episodio, che costituisce un attacco al libero esercizio della professione forense - ha aggiunto Camodeca - si auspica l'immediata individuazione dell'autore del vile gesto". (ANSA).