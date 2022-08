Turismo,week end di sport per tutti nella Sila Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - Si scrive Sila, si legge sport per tutti. E' un fine settimana denso di appuntamenti sportivi quello in programma sabato 27 e domenica 28 agosto nei villaggi della Presila catanzarese in occasione della prima edizione di "Kalavria 3Sport", organizzata dall'Asd X-Sport Green 1.5..

Ad aprire le danze, domani, i ciclisti, che partiti in mattinata da Soverato, taglieranno il traguardo in piazza Eugenio Mancuso nell'omonimo villaggio. Alle 16, gli atleti partecipanti si cimenteranno nella corsa alla volta di Cicala non senza aver fatto prima il periplo del lago Passante, gli iscritti al Kalavrìa3Sport. Per tutti gli altri sgambata tra i pini secolari della Sila sul percorso compreso tra "La Rotonda" di Villaggio Mancuso e "Il Semaforo" di località Pantane, andata e ritorno.

Il tutto con la regia di Luca Mancuso.

Domenica, alle 10, sempre a Villaggio Mancuso, risveglio muscolare con Barbara Amelio e animazioni per i più piccoli a cura dell'associazione Le Scimmiette di Francesca Puleo. Quindi, sscursioni lungo i sentieri tracciati dalla Forestale e oggi affidati al Reparto Carabinieri Forestale di Monaco. Nel pomeriggio Piero Trentacoste accoglierà i partecipanti nella "sua" palestra all'aperto. A seguire invito all'atletica leggera con prove/gare di velocità, per grandi e piccini, con la grande esperienza e disponibilità dei coniugi Maria Aloi e Antonio Cardamone dell'Asd Atletica Zarapoti Catanzaro. Organizzazione a cura della Proloco Villaggio Mancuso e della Sila Piccola di Taverna, presieduta da Tonino Puleo.

Domenica 20 agosto alle 9, nei pressi dell'azienda Guerci, equiraduno con oltre cento cavalli. Il programma prevede una passeggiata lungo il torrente Simmerino per raggiungere la caserma forestale di Roncino e ritorno, in mattinata. Dopo il ristoro negli stand gastronomici allestiti per l'occasione, sarà la volta delle le prove di destrezza e di bellezza dedicate ai nobili quadrupedi. Location il Prato Grande dell'azienda. Deus ex machina dell'iniziativa Nicola Durante, che si avvarrà della collaborazione di altre attività zootecniche, turistiche e casearie del territorio. (ANSA).