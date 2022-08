Studenti denunciati per maltrattamenti a gattino, 2 minori

(ANSA) - POLISTENA, 26 AGO - Sono stati individuati e denunciati i giovani che hanno maltrattato un gattino a Polistena, nel reggino. Si tratta di tre studenti, un maggiorenne e due minorenni, adesso indagati per maltrattamento di animali.

I carabinieri sono risaliti a loro grazie al video postato su Instagram che li ritrae mentre maltrattano il piccolo animale e poi lo lanciano con violenza verso l'alto.

All'identificazione dei tre, i militari sono giunti attraverso l'analisi delle videoriprese ed accertamenti sul profilo social del giovane, minorenne, che per primo ha diffuso la registrazione del maltrattamento. Attraverso l'esame incrociato dei suoi contatti social è stato possibile dare un volto anche ai due autori materiali degli atti subiti dal felino.

Quanto accertato dai carabinieri è stato poi trasmesso alla Procura della Repubblica di Palmi e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. (ANSA).