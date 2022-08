Covid:Calabria,balzo avanti positività ma calano casi attivi

(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - Impennata del tasso di positività al Covid in Calabria dove, tuttavia, sono in calo - nelle ultime 24 ore - i casi attivi. I nuovi contagi sono 1.346, simili a ieri (1.526) ma con un consistente numero di tamponi fatti, 3.896 contro 5.429. Ciò ha fatto passare il tasso di positività dal 28,11% di ieri al 34,55% di oggi. A fronte di questo, comunque, calano i casi attivi, passati ad essere 68.340 (-588) per effetto di 1.931 nuovi guariti. Tre le vittime, con il totale da inizio pandemia che arriva a 2.935. Nel saldo tra ingressi ed uscite, calano di 10 i ricoverati in area medica (180) e crescono di 2 (8) quelli in terapia intensiva. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.644.165 con 532.729 positivi. (ANSA).