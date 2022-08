Ombrelloni e sdraio per "occupare" tratto spiaggia,sequestri

(ANSA) - GUARDAVALLE, 25 AGO - Oltre 600 tra ombrelloni, sdraio e lettini abusivi, lasciati su un tratto di spiaggia libera tra tra Guardavalle e Sant'Andrea Apostolo dello Ionio per occupare il posto, sono stati sequestrati dai militari della Guardia Costiera di Soverato che hanno denunciato per occupazione abusiva di demanio marittimo i titolari di due attività commerciali. I due esercenti, che sono risultati in possesso di autorizzazione al solo noleggio di ombrelloni e sdraio avevano, invece, occupato senza alcun titolo una consistente area demaniale.

Le attrezzature balneari poste sotto sequestro erano state lasciate incustodite in un tratto di spiaggia libera per una superficie di circa 7 mila metri quadri di litorale tra i due centri del basso Ionio Catanzarese ora restituito alla libera fruizione.

In particolare i militari, avendo ravvisato la violazione da parte di ignoti delle norme del codice della navigazione in materia, hanno proceduto al sequestro e all'immediata rimozione di 332 ombrelloni e 208 sedie sdraio posizionate nelle aree dell'arenile indebitamente occupate. Le attrezzature sequestrate sono state affidate in custodia giudiziale alle amministrazioni comunali di competenza. (ANSA).