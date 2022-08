Covid:Calabria, 1.526 contagi e 5 vittime, positività 28,11%

(ANSA) - CATANZARO, 25 AGO - Sono 1.526 i contagi da Covid in Calabria, praticamente gli stessi ieri (1.548) ma con un numero di tamponi fatti leggermente inferiore, tant'è che il tasso di positività sale al 28,11% rispetto al 27,08% di ieri. Cinque le vittime, così come ieri e l'altro ieri. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 2.932. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, crescono di 10 i ricoverati in area medica (190) e diminuiscono di 1 quelli in terapia intensiva (6). I casi attivi sono 68.928 (+127) e gli isolati a domicilio 68.732 (+118). I nuovi guariti sono 1.394. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.640.269 con 531383 positivi. (ANSA).