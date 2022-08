Covid: Calabria, in calo i casi attivi, cinque le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 24 AGO - Sono 1.548 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registra un calo dei casi attivi. Il tasso di positività scende al 27,08% dal 28,04% di ieri, mentre i decessi sono 5 come ieri ed il totale da inizio pandemia è di 2.927. In diminuzione - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati: -6 in area medica (180) e -3 in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 68.801 (-419), gli isolati a domicilio 68.614 (-410) ed i nuovi guariti 1.962. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi fatti è 3.634.840 con 529.857 positivi. (ANSA).