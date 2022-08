Violenze psicologiche a ex compagna e figli, allontanato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 AGO - Avrebbe costretto l'ex compagna a subire violenze psicologiche anche in presenza dei loro figli minori. Un divieto di avvicinamento è stato notificato dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia ad un uomo che, nel frattempo si era allontanato dalla Calabria. Il provvedimento, emesso dal Gip di Vibo su richiesta della Procura è stato notificato al destinatario a Roma dove i poliziotti sono riusciti a individuare il soggetto grazie alla collaborazione della Squadra mobile della Capitale. A denunciare è stata la vittima che si è presentata in Questura e ha ricostruito i comportamenti dell'ex convivente nei suoi confronti e la situazione che, secondo quanto riferito, le aveva ingenerato un forte stato d'ansia e paura tale da temere per l'incolumità propria e soprattutto per quella dei figli minori.

I poliziotti hanno avviato gli accertamenti che, successivamente, hanno trovato conferma nella decisione di emettere il divieto di avvicinamento alle persone offese dal reato. (ANSA).