Maltempo: nubifragio nel vibonese, allagamenti e disagi

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 21 AGO - Un violento nubifragio ha investito stasera il vibonese provocando numerosi allagamenti in diverse zone della provincia. Una pioggia torrenziale accompagnata da tuoni e fulmini ha interessato sia la costa che l'entroterra. Problemi alla circolazione si registrano lungo il litorale, con decine di vetture rimaste bloccate sia sulla Statale 18 che sulla ex 522 tra Pizzo e Ricadi. A Vibo Marina, sono saltati diversi tombini, mentre problemi si registrano anche sulla strada provinciale che collega l'area industriale di Maierato a Pizzo Calabro e, sul fronte opposto, nell'area delle Preserre dove la viabilità è storicamente più disagiata.

Numerose le segnalazioni alla Centrale operativa dei vigili del fuoco che hanno dislocato numerose squadre su tutto il territorio. Il maltempo è arrivato colpendo prima la zona dell'Angitolano per poi abbracciare tutto il resto del territorio provinciale. (ANSA).