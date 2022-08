Mostre:l'arte da custodire negli acquerelli di Giovanni Duro

(ANSA) - TAVERNA, 14 AGO - Un percorso per immagini, tra acquarelli e guazzi, per documentare ma anche e soprattutto per reclamare attenzione e cura verso alcuni dei luoghi, degli edifici storici e delle opere d'arte da salvaguardare e custodire tra Taverna e la Presila catanzarese. E' quanto propone la mostra "Viaggio illustrato attraverso il patrimonio presilano di Giovanni Duro", promossa dalla cooperativa Arté, con il contributo economico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, e inaugurata nel Museo civico di Taverna - Spazio polifuzionale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico Sezione Arte Contemporanea "Sac Don Michele Iona".

Opere di grande suggestione quelle realizzate da Duro che nascono, come spiega lo stesso artista, "dall'esigenza di divulgare e valorizzare, attraverso l'illustrazione tutto ciò che è stato generato dall'ingegno e dalla creatività di generazioni di uomini cronologicamente ormai molto lontana da noi. Opere che in alcuni casi potrebbero bene presto fungere da ultime fonti documentali, come ad esempio i ruderi dell'antica chiesa di San Marco che si stanno letteralmente sbriciolando su un crinale di roccia. Ma è tanta la gioia per me di illustrare le bellezze del territorio".

"L'evento - sottolinea l'assessore alla cultura del comune di Taverna Clementina Amelio nella presentazione - rappresenta un significativo momento di divulgazione dell'arte che si concretizza attraverso il talento di giovani artisti del nostro territorio e non solo. Le opere dell'artista Giovanni Duro esplorano l'affascinante patrimonio artistico e naturalistico che ci appartiene e ci conducono in luoghi meravigliosi suscitando profonde suggestioni".

Giovani Duro, vicepresidente della Cooperativa Arté, ha conseguito una formazione artistica all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e si è qualificato in restauro di dipinti all'Istituto Arte Artigianato e Restauro di Roma.

La mostra rimarrà aperta al pubblico, dalle 16 alle 19, fino prossimo 10 settembre. (ANSA).