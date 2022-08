Musica: tour in Calabria del "Coro lirico siciliano"

(ANSA) - CATANZARO, 13 AGO - Un tour in Calabria di tre tappe. È quello che si accinge ad effettuare il "Coro lirico siciliano", già esibitosi con successo di pubblico e critica al Festival lirico dei Teatri di pietra in varie località della Sicilia.

Da quest'anno la manifestazione diventa Festival del Teatro Mediterraneo, con l'obiettivo di trasformare la pietra da storia ad "Incontro musicale".

Le tre tappe calabresi avranno luogo il 16, 17 e 18 agosto ed avranno come scenari, rispettivamente, il Teatro greco di Locri, il Complesso monumentale di Soriano Calabro ed il Castello medievale di Monasterace.

Per la special edition in Calabria gli artisti del Coro lirico siciliano renderanno omaggio, insieme all'Orchestra Filarmonica della Calabria, alla canzone italiana e non, intonando le melodie che hanno suggellato la tradizione artistica e culturale del nostro Paese. Un viaggio tra le più celebri pagine del repertorio del novecento musicale, da Tosti a De Curtis e da Leoncavallo a Bixio. Verranno eseguiti così brani di grande fascino come "A Vucchella", "Non t'amo più" e "Marechiare" di Tosti, "Mattinata" di Leoncavallo, "Musica proibita" di Gastaldon e altri come "Parlami d'amore Mariù" e "Tu che m'hai preso il cuor".

In programma anche le incursioni e le contaminazioni che contraddistinguono da sempre l'attività dell'ente lirico, con la presentazione di composizioni di Franco Battiato e Lucio Dalla, reinterpretate in una singolare chiave acustica. (ANSA).