Droga: arrestato "corriere", aveva 50 "panetti" di cocaina

(ANSA) - CATANZARO, 06 AGO - La Guardia di finanza ha arrestato un presunto "corriere" della droga, di cui non é stata resa nota l'identità, trovato in possesso di 50 "panetti" di cocaina per un peso complessivo di 60 chilogrammi.

L'uomo nascondeva la sostanza stupefacente in un'intercapedine della propria automobile, alla guida della quale stava percorrendo a velocità sostenuta l'autostrada. Bloccato dai militari del Comando provinciale di Catanzaro e del Gruppo di Lamezia Terme delle fiamme gialle nei pressi dello svincolo per quest'ultima località, l'uomo ha cominciato a manifestare un notevole nervosismo, al punto da indurre i finanzieri ad effettuare un controllo particolarmente meticoloso della vettura. È stato così che i militari, anche grazie all'ausilio di un'unità cinofila, hanno scoperto l'intercapedine che era stata ricavata nell'automobile ed il quantitativo di droga che vi era nascosto. (ANSA).