Droga:cinque piantagioni scoperte nel reggino, 11 arresti

(ANSA) - ROSARNO, 02 AGO - Cinque piantagioni di droga sono state scoperte dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che, nel territorio di Rosarno, hanno sequestrato oltre 18 mila piante di marijuana, più di 270 kg di sostanza stupefacente di vario tipo. Undici le persone arrestate nel corso delle attività, alcune delle quali già note alle forze dell'ordine.

I militari, assieme ai colleghi forestali e dello Squadrone eliportato Cacciatori, al termine di una serie di servizi condotti nelle campagne della cittadina della Piana, sono riusciti a individuare le coltivazioni perfettamente mimetizzate tra gli alberi ad alto fusto e nascoste anche da teli agricoli.

La sostanza stupefacente in steli o fusti, in alcuni casi sfrondati e ripuliti, era stata riposta in sacchi o bidoni successivamente interrati. Alcune piante sono state campionate e inviate ai laboratori per gli accertamenti tossicologici; altre sono state sequestrate o distrutte sul posto. Sequestrata anche l'attrezzatura utilizzata per la coltivazione e la lavorazione delle piante come temporizzatori digitali per l'avvio dell'irrigazione o trimmer per la potatura automatica della canapa.

Da una prima stima delle piante sequestrate e della sostanza stupefacente recuperata, si è calcolato che, se venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre mezzo milione di euro di introiti. (ANSA).