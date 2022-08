Comuni:Catanzaro;Fiorita,verso riapertura PalaGreco

(ANSA) - CATANZARO, 01 AGO - "Con il rinnovo del collaudo tecnico, si è consumato un ulteriore importante passaggio verso la riapertura del PalaGreco alle attività sportive". Ne dà notizia il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che proprio tra i primi impegni assunti dalla nuova amministrazione, aveva effettuato un sopralluogo nel palazzetto di via Paglia insieme agli assessori allo Sport e Lavori Pubblici, Nino Cosentino e Raffaele Scalise, e al dirigente di settore Giovanni Laganà.

"Sono state ultimate le necessarie procedure burocratiche, avviate dalla precedente amministrazione - afferma Fiorita - che consentiranno di riaprire le porte della struttura nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Il prossimo passo da compiere sarà quello di predisporre il nuovo bando per l'assegnazione, cercando di rendere attrattiva e sostenibile la gestione da parte del mondo associazionistico. Ci sono tante realtà che attendono da tempo di poter usufruire dell'impianto sportivo che rappresenta uno storico punto di riferimento per la nostra città". (ANSA).