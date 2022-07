Bomba sotto auto ristoratore, intimidazione legata attività

(ANSA) - DIAMANTE, 30 LUG - Persone non identificate, la scorsa notte, a Diamante, hanno collocato e fatto esplodere un ordigno sotto l'automobile di un quarantenne titolare di un ristorante nel centro dell'alto Tirreno cosentino. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del quarantenne.

Lo scoppio della bomba, collegata ad una miccia a lenta combustione, ha danneggiato parzialmente l'automobile.

Conseguenze, anche se non gravi, anche per alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze di quella oggetto dell'attentato.

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Scalea. Riguardo il movente, l'ipotesi che viene ritenuta più credibile è che si tratti di un'intimidazione che potrebbe essere collegata all'attività imprenditoriale svolta dal ristoratore. (ANSA).