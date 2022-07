Si scontra con altra auto e provoca morte donna, fermato

(ANSA) - MIRTO CROSIA, 29 LUG - È stato sottoposto a fermo dai carabinieri il conducente di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura causando la morte di una pensionata di 73 anni.

L'urto, frontale, è avvenuto sulla statale 106 ionica nel centro abitato di Mirto Crosia. L'uomo, di 36 anni, di nazionalità romena, già noto alle forze dell'ordine, era alla guida di un'Audi che si è scontrata con una Matiz alla cui guida vi era la pensionata di 73 anni, deceduta in seguito alle ferite riportate.

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che si sono avvalsi anche delle telecamere di sorveglianza, è emerso che l'uomo, subito dopo aver provocato l'incidente, è fuggito senza prestare soccorso alla donna facendo perdere le tracce. I carabinieri sono riusciti ad identificarlo per poi sottoporlo a fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale. L'uomo è risultato privo di patente di guida. (ANSA).