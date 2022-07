Capitanerie porto: celebrato a Reggio 157mo fondazione Corpo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 LUG - Il 157mo anniversario della costituzione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera è stato celebrato oggi nella sede della Direzione marittima di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità, militari, civili e religiose locali con la cerimonia della benedizione e deposizione di una corona d'alloro in onore ai caduti seguita dall'alza bandiera con la consegna delle benemerenze ai militari insigniti della medaglia mauriziana.

Durante la manifestazione, il Direttore marittimo ha letto personale il messaggio del Comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, che nel sottolineare che la Guardia costiera "è oggi una realtà che eccelle per efficienza e professionalità, ha voluto elogiare il personale che continua quotidianamente a indirizzare il proprio impegno nella giusta rotta".

"Il mondo cambia rapidamente - ha sostenuto - e noi dovremo farci trovare pronti. Solo così potremo affrontare le sfide del futuro. Sono molto orgoglioso per quello che fate e per come lo fate. Oggi e domani il nostro obiettivo sarà quello di continuare a crescere insieme, e con noi far crescere le Capitanerie di porto - guardia costiera, al servizio del paese marittimo, l'Italia".

Al termine sono stati premiati i militari insigniti della Medaglia Mauriziana che viene concessa dal Presidente della Repubblica a ufficiali e sottufficiali delle forze armate e corpi armati dello stato al compimento di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato. (ANSA).