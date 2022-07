Droga: in casa aveva 50 gr di marijuana, arrestato

(ANSA) - MILETO, 19 LUG - La Polizia ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da alcune settimane i poliziotti avevano notato movimenti sospetti nella frazione Paravati di Mileto, ipotizzando che in quella zona vi fosse una vendita al minuto di sostanze stupefacenti. Per tale motivo, agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia, insieme all'Unità cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno stretto il cerchio attorno al soggetto sospettato di gestire tale attività e hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione.

Durante le operazioni i Poliziotti, appostatisi in un terreno posto sul retro dell'abitazione, hanno potuto notare che l'uomo cercava frettolosamente di liberarsi di una busta, lanciandola in un giardino attiguo alla sua proprietà. L'oggetto, che conteneva circa 50 grammi di marijuana suddivisa in diverse dosi e alcuni bilancini di precisione oltre ad altro materiale per il confezionamento e la vendita, è stato recuperato e sequestrato.

All'interno dell'abitazione è stata trovata anche un'agendina attraverso la quale è stato possibile ricostruire le cessioni della droga.

Al termine delle operazioni, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia diretta da Camillo Falvo, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. (ANSA).