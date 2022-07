Covid: in Calabria calo di contagi, tasso e ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 16 LUG - Sono in miglioramento i dati dell'incidenza del Covid in Calabria. Registrano, infatti, un andamento positivo tutti i dati principali di riferimento. Il tasso di positività cala dal 32 al 29,30%, con 9.055 nuovi tamponi effettuati (totale 3.376.025). I nuovi positivi 2.653 (ieri erano stati 3.057), con il totale dei contagiati che arriva a 460.328. I nuovi decessi sono 4, due in meno rispetto a ieri, con il totale dei morti che raggiunge quota 2.733. I ricoverati nei reparti ordinari aumentano di 5 unità (dato complessivo 319), mentre quelli nelle rianimazioni diminuiscono di una (totale 14). I guariti sono 391.158 (+1.377), gli attualmente positivi 66.437 (+1.272) e le persone in isolamento 66.104 (+1.268). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle 5 Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: casi attivi 6.909 (60 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.841 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.327 (67.990 guariti, 337 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 39.445 (126 in reparto, 3 in terapia intensiva, 39.316 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88.515 (87.351 guariti, 1.164 deceduti).

- Crotone: casi attivi 2.523 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.500 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.312 (43.074 guariti, 238 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 14.023 (87 in reparto, 3 in terapia intensiva, 13.933 in isolamento domiciliare); casi chiusi 150.923 (150.118 guariti, 805 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 1.968 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.948 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.493 (40.317 guariti, 176 deceduti).