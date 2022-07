Giustizia: Palazzo Alemanni a Catanzaro sede Procura Europea

(ANSA) - CATANZARO, 13 LUG - La Regione Calabria concederà in comodato d'uso al ministero della Giustizia Palazzo Alemanni, a Catanzaro, che ospiterà la Procura europea e altri uffici giudiziari. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un contratto di comodato con il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, e con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri.

"Un presidio importante - è detto in una nota - incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea". (ANSA).