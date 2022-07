Bombola gas esplode durante spegnimento rogo, illesi vigili

(ANSA) - CROTONE, 12 LUG - Tragedia sfiorata oggi, a Crotone, per una squadra dei vigili del fuoco. I vigili sono intervenuti in via delle Conchiglie, in località Gabella, per un incendio arbusti e macchia mediterranea bassa. A causa del forte vento, le fiamme si sono poi propagate all'interno di un terreno privato coinvolgendo due autovetture ed una roulotte. Durante la fase di spegnimento si è verificato lo scoppio di una bombola Gpl situata all'interno della roulotte. Fortunatamente i vigili del fuoco non hanno riportato alcuna conseguenza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La causa del rogo è in fase di accertamento. (ANSA).