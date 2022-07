Aggressione ex sindaco: in istituto minorile i due 17enni

(ANSA) - CATANZARO, 12 LUG - Il tribunale dei minorenni di Catanzaro ha disposto la custodia in un istituto minorile per i due 17enni accusati dell'aggressione a Francesco Coco, ex sindaco di Roccabernarda, avvenuta nel giardino di casa nella notte tra sabato e domenica scorsi. I due sono accusati di tentato omicidio pluriaggravato e violazione di domicilio.

Individuati nell'immediatezza dai carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro anche grazie alla immagini della videosorveglianza della zona erano stati sottoposti ad arresto e condotti nel Cpa del carcere minorile di Catanzaro. Notizia non diffusa né dalle autorità giudiziarie né dai carabinieri.

Stamani i due ragazzi - assistiti dall'avvocato Antonio Ierardi - sono comparsi davanti al giudice del Tribunale dei minorenni di Catanzaro per l'udienza di convalida dell'arresto. I minori non hanno risposto alle domande del giudice e al termine dell'udienza nei loro confronti è stata disposta la custodia nel carcere minorile.

Ancora incerte i motivi dell'aggressione.

Francesco Coco, di 73 anni, sottufficiale dei carabinieri in pensione e da sempre molto attivo nell'antimafia, è ricoverato nell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e le sue condizioni sono in miglioramento. (ANSA).