Aggredisce la compagna in casa e poi gli agenti, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 12 LUG - Ha aggredito la compagna e poi, al loro arrivo, anche gli agenti della Polizia. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un appartamento a Crotone dopo la telefonata della donna che ha riferito di essere sottoposta ad aggressione fisica e verbale da parte del compagno, un crotonese di 52 anni. All'arrivo degli agenti, l'uomo, in stato di forte alterazione dovuto probabilmente all'assunzione di sostanze alcoliche, fin da subito ha mostrato un atteggiamento di insofferenza nei confronti dei poliziotti, manifestando palesemente di non gradire la loro presenza, ed assumendo una condotta assolutamente non collaborativa.

Improvvisamente, secondo la ricostruzione della Polizia, durante gli accertamenti per verificare quanto avvenuto nell'abitazione, l'uomo ha impugnato un bastone di legno, rivolgendo minacce e tentando di colpire uno degli agenti, ma è stato prontamente bloccato dai colleghi. Nel corso della colluttazione, nel corso della quale l'uomo ha sferrato calci e pugni, uno degli agenti ha riportato una lesione alla mano, per cui ha dovuto far ricorso alle cure mediche. Pertanto, l'uomo è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e portato nella Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).