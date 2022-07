Covid: Calabria, ricoveri ancora in crescita e 1.884 contagi

(ANSA) - CATANZARO, 11 LUG - Hanno superato quota trecento (301) i ricoveri per Covid 19 nei reparti di cura in Calabria.

Sono undici i nuovi ingressi ordinari mentre scendono di quattro quelli in terapia intensiva (10). Nelle ultime 24 ore, in tutta la regione, si contano 1.884 nuovi contagi con 5.576 tamponi processati e la percentuale che torna a puntare in alto, al 33,79%. Sei i decessi, uno dei quali risale a ieri, che portano il totale delle vittime ad inizio pandemia a 2.712. I guariti sono 384.202 (+621); gli attualmente positivi 56.779 (+1.257) e gli isolati 56.468 (+1.250).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 3.323.239.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 443.693.

