Droga:piantagione di marijuana scoperta da Gdf nel vibonese

FRANCICA, 09 LUG - Una piantagione di marijuana, costituita da 502 arbusti alti circa due metri, è stata scoperta e sequestrata nel territorio del comune di Francica dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria e del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. La coltivazione, localizzata nel corso dei servizi finalizzati alla repressione della produzione di sostanze stupefacenti, era stata realizzata da ignoti in un luogo molto impervio, nel letto del Fosso Tesoriere.

I militari, dopo avere tentato di individuare i responsabili della piantagione senza ottenere alcun esito, hanno effettuato specifiche analisi mediante i dispositivi in dotazione, da cui è emerso che le infiorescenze e le foglie delle piante ormai giunte a maturazione e pronte per essere raccolte, contenevano un valore di THC di molto superiore ai limiti di legge. La droga prodotta, sul mercato di riferimento, avrebbe reso un illecito profitto per circa 200 mila euro.

Le piante sono state tagliate e distrutte in loco ad eccezione di alcuni campioni che saranno sottoposti alle previste analisi.

