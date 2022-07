Covid:in Calabria 2.999 nuovi contagi e 4 decessi, tasso 33%

(ANSA) - CATANZARO, 09 LUG - Resta sempre su livelli alti il dato dei contagi da Covid 19 in Calabria dove, con l'aumento dei ricoveri, cresce la pressione sulle strutture ospedaliere. Sono 2.999 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione, con 9.071 tamponi processati e il tasso che rimane intorno al 33%. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.702. Aumentano sensibilmente in ricoveri nei reparti di cura, +21 (288) e nelle terapie intensive, +2 (12). I guariti sono 382.618 (+1.124) mentre gli attualmente positivi 54.532 (+1.871) e gli isolati a domicilio 54.232 (+1.848).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.311.212. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 439.852. (ANSA).