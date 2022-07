Abusivismo commerciale, controlli dei Cc nel crotonese

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 09 LUG - Controlli di carabinieri contro il fenomeno dell'abusivismo commerciale e professionale nel crotonese. A Cirò Marina in militari della locale Compagnia all'interno di un salone da barba hanno scoperto una stanza posta al primo piano dell'edificio all'interno della quale è stato sorpreso un 34enne adoperando inchiostri, pennini, aghi e prodotti disinfettanti, stava effettuando un tatuaggio a un cliente. L'uomo è risultato non in possesso dei previsti titoli autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti. Sequestrato il locale e il materiale utilizzato.

A Isola Capo Rizzuto, invece, i carabinieri della Tenenza hanno individuato un'officina meccanica abusiva. All'interno del locale dell'ampiezza di 150 metri quadri, un uomo di 63 anni era intento a riparare alcuni autoveicoli pur non possedendo la prevista Scia Comunale per l'apertura di attività commerciali.

Sigilli sono stati apposti ai locali. I proprietari o gestori delle attività sono stati segnalati agli uffici comunali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste. (ANSA).