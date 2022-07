Muore folgorato mentre ripara presa elettrica

(ANSA) - CATANZARO, 07 LUG - Un uomo di 34 anni, Vittorio Madia, è morto stasera a Simeri Crichi, nel catanzarese, folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavando la propria automobile utilizzando un'idropulitrice. L'incidente è accaduto in località "Homo morto", dove Madia abitava con la famiglia.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina. Secondo quanto è stato ricostruito dai militari, Madia è stato colpito dalla scarica mentre stava riparando una presa elettrica collegata ad una prolunga utilizzata per l'idropulitrice. La morte del 34enne è stata istantanea.

Il pm di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha diretto l'attività investigativa dei carabinieri, ha ritenuto non necessaria l'autopsia sul corpo di Madia, disponendone così la consegna ai familiari. (ANSA).