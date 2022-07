Siccità:sindaco Catanzaro, limitazioni ad uso acqua potabile

(ANSA) - CATANZARO, 05 LUG - Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto "limitazioni nell'utilizzo dell'acqua potabile da oggi fino al 31 agosto prossimo, salvo ulteriori provvedimenti".

"Fino a quella data, dunque - è detto in un comunicato - l'acqua potabile potrà essere usata per i soli fini domestici e/o igienico-sanitari e non per scopi diversi, quali, si afferma nell'ordinanza, l'irrigazione di orti non domestici, giardini e campi sportivi e lavaggio di automobili, salvo gli impianti autorizzati, nonché il lavaggio di cortili e piazzali, il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano".

"Il provvedimento firmato da Fiorita - si aggiunge nella nota - contiene altresì l'invito alla cittadinanza a contenere nei limiti della ragionevolezza il consumo di acqua. Si aggiunge così un ulteriore tassello alle iniziative intraprese dall'Amministrazione comunale di Catanzaro, sin dall'insediamento del sindaco neo eletto, per fare fronte alla crisi idrica che sta mettendo a dura prova il capoluogo della Calabria, così come il resto d'Italia. Dopo l'incontro con la Sorical, la società che gestisce le risorse idriche calabresi, finalizzato, tra l'altro, ad incrementare la fornitura d'acqua nei quartieri più colpiti dalla riduzione dell'erogazione ed i controlli da parte della Polizia locale, scattati stamattina per reprimere il fenomeno degli allacci abusivi, Fiorita ha formalizzato le regole per vietare l'uso improprio del prezioso liquido". (ANSA).