Incidenti stradali: perde controllo auto, morto 79enne

(ANSA) - DAVOLI, 05 LUG - Un uomo di 79 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in località Sant'Ippolito nel comune di Davoli, sulla costa ionica catanzarese.

L'anziano, che era alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada rovesciandosi su un lato. Il decesso è stato istantaneo. Inutile si è rilevato l'intervento degli operatori del Suem 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, e i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L'intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero della salma dell'uomo, che viaggiava da solo, e alla messa in sicurezza del sito e del veicolo. (ANSA).