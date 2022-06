Incendi: fiamme vicino Legione Cc Calabria, Vvf al lavoro

(ANSA) - CATANZARO, 28 GIU - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e dei distaccamenti provinciali sono impegnati su numerosi incendi di vegetazione. Un vasto incendio sviluppatosi in serata in località Germaneto di Catanzaro si è propagato velocemente sino a lambire le mura perimetrali del Comando Legione Carabinieri Calabria ed alcune abitazioni situate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenute due squadre con il supporto di due autobotti per un totale di sei mezzi e quindici unità. Contemporaneamente un altro incendio è divampato in località Parco dei Principi, sempre a Catanzaro, in prossimità di alcune abitazioni. Per le operazioni di spegnimento è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna.

Un altro incendio è divampato in località Roccelletta nel comune di Borgia dove è impegnata nell'opera di estinzione la squadra del distaccamento volontario di Girifalco.

Non si registrano danni a persone ma disagi per gli abitanti dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione. (ANSA).