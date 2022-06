Covid: Calabria, lieve calo contagi ma aumenta tasso

(ANSA) - CATANZARO, 26 GIU - In Calabria si registra un lieve calo dei contagi per Covid, passati dai 1.247 di ieri a 1.123.

Ci sono cinque ricoveri in più in area medica (totale 161), mentre si mantengono stabili quelli nelle rianimazioni, che restano cinque. Aumenta lievemente il tasso di positività, dal 26,54 al 27,18%, con 4.132 tamponi in più effettuati (totale 3.219.739). I casi positivi dall'inizio dell'epidemia sono, complessivamente, 409.685. Si registra un nuovo decesso, con il totale che raggiunge quota 2.661. I guariti sono 372.584 (+299), gli attualmente positivi 34.440 (+823) e gli isolati a domicilio 34.274 (+818). Sono questi i dati giornalieri relativi alla diffusione del Covid in Calabria comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e riportati nel Bollettino quotidiano della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 3.969 (48 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.919 in isolamento domiciliare); casi chiusi 61.101 (60.776 guariti, 325 deceduti). Cosenza: casi attivi 23.822 (53 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23.767 in isolamento domiciliare); casi chiusi 85.845 (84.719 guariti, 1.126 deceduti). Crotone: casi attivi 833 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 822 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.530 (41.296 guariti, 234 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 4.334 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 145.011 (144.222 guariti, 789 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 745 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 735 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.634 (39.460 guariti, 174 deceduti).