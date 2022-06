Catanzaro:hanno votato candidati a sindaco, Donato e Fiorita

(ANSA) - CATANZARO, 26 GIU - Hanno votato i due candidati a sindaco di Catanzaro, Valerio Donato e Nicola Fiorita. Alle 12, l'affluenza al voto, nel capoluogo, é stata il 13,77%, in calo rispetto al primo turno.

Donato, 63 anni, ordinario di Diritto privato all'università Magna Graecia di Catanzaro ed avvocato patrocinante in Cassazione, ha votato nella sezione 39 di via Fontana Vecchia.

Il docente è stato sostenuto da dieci liste espressione di un'aggregazione politica e civica che ha visto insieme rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra. In particolare, Donato ha avuto l'appoggio di Forza Italia e Lega, che però non si sono presentati alle elezioni con i simboli di partito, Scelta fatta anche da altri due partiti che lo hanno sostenuto, Italia Viva ed Udc. Il docente, che al primo turno ha ottenuto il 44,01%, é appoggiato anche da Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva candidato a sindaco la coordinatrice regionale del partito, Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera.

Nicola Fiorita ha 53 anni ed è anche lui un docente universitario. Insegna, infatti, Diritto canonico ed ecclesiastico all'Università della Calabria. Fiorita ha votato nella sezione 40 del convitto Gallluppi. E' stato sostenuto da cinque liste, espressione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, oltre che di alcuni movimenti civici. Al primo turno il docente dell'Unical ha riportato il 31,71%.

In corso il ballottaggio anche per l'elezione dei sindaci di Acri e Paola, nel cosentino. Nel primo comune la sfida è tra il sindaco uscente, Pino Capalbo, del centrosinistra, che al primo turno ha ottenuto il 49,60%, e Natale Zanfini, del centrodestra, che ha riportato il 39,72%. A Paola i candidati a sindaco sono Emilia Ciodaro, del centrodestra (27,55% al primo turno), e Giovanni Politano, candidato civico sostenuto da una parte del Pd e da Fratelli d'Italia, senza simboli di partito (25,71% al primo turno). (ANSA).