Regione: Presidente convoca Consiglio per il 30 giugno

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 GIU - Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha convocato per il 30 giugno, alle 15, la prossima riunione dell'Assemblea.

Due i punti all'ordine del giorno della seduta: la proposta di provvedimento amministrativo, d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante l'"Approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, della relazione sulla gestione 2021 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi del Consiglio regionale della Calabria" e la proposta di provvedimento amministrativo, d'iniziativa del consigliere Giuseppe Mattiani, di Forza Italia, su "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria".

Il presidente Mancuso ha disposto anche la convocazione per le 13.30 della stessa giornata del 30 giugno della Conferenza dei capigruppo per definire la programmazione dei lavori consiliari.

Non è escluso, dunque, che nuovi atti e deliberazioni, già passati all'esame delle varie Commissioni, siano aggiunti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio. (ANSA).