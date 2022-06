Auto in fiamme nella notte a Catanzaro, non escluso dolo

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - Momenti di panico e disagi ma nessuna conseguenza per le persone nella notte, a Catanzaro, per l'incendio - sulle cui cause sono in corso accertamenti anche se non si esclude l'ipotesi dolosa - di alcune automobili. Le vetture coinvolte - una Volkswagen Lupo, una Alfa Romeo Mito, una Hyundai Santafé ed una Lancia Y - erano parcheggiate davanti ad uno stabile di via Massara non molto distante dal centro della città.

Paura tra gli abitanti dell'edificio che hanno subito i disagi per il fumo denso e acre sviluppatosi a causa della combustione.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno lavorato riuscendo ad estinguere completamente le fiamme e ad evitare il propagarsi del rogo ad altre vetture che si trovavano nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Dalle prime verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento non si esclude alcuna ipotesi. (ANSA).