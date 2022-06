Siccità:Calabria,situazione non allarmante ma c'è attenzione

(ANSA) - CATANZARO, 21 GIU - Allo stato non si registra in Calabria un allarme generalizzato per la siccità, ma la guardia è molto alta e si monitora costantemente la situazione delle risorse idriche. Sono diversi anche i comuni che, in previsione di possibili penurie dovute alla recrudescenza del caldo ed alla mancanza di precipitazioni, hanno emesso ordinanze di divieto dell'utilizzo di acqua potabile per usi non specifici.

C'è grande attenzione, inoltre, nei confronti della problematica, da parte del settore agricolo. Coldiretti Calabria segnala che l'andamento climatico, caratterizzato dal caldo anomalo e persistente, rischia di fare pagare un conto salato in termini di calo delle produzioni di mais, foraggi e ortaggi.

Allarma, in particolare, la situazione dell'olivicoltura.

L'aumento delle temperature e la pioggia insufficiente degli ultimi mesi hanno determinato la cascola di fiori e frutti negli uliveti, con una media regionale del danno che si attesta al 10% mentre lungo la costa jonica raggiunge picchi di perdite che superano il 60%. (ANSA).