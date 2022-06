Agguato nel cosentino, ferito il titolare di una palestra

(ANSA) - CETRARO, 21 GIU - Un uomo di 47 anni, incensurato, titolare di una palestra a Guardia Piemontese, è stato ferito, nella notte, a colpi di arma da fuoco a Cetraro, in provincia di Cosenza. Il quarantasettenne, che al momento del ferimento era a bordo della sua automobile, è stato raggiunto alla schiena e ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada. Le condizioni sono gravi.

Dopo che sono scattati i soccorsi, il ferito è stato portato nell'ospedale di Cosenza dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Cosenza.

La vittima dell'agguato nel 2004, quando gestiva un distributore di carburante, fu protagonista di un grave episodio. Nel corso di una rapina nell'esercizio sparò e uccise uno dei malviventi. In quella circostanza gli venne riconosciuto di avere agito per legittima difesa. (ANSA).