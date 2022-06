Aggressioni e minacce all'anziana madre, arrestato 50enne

(ANSA) - CUTRO, 20 GIU - Avrebbe aggredito e minacciato di morte da oltre un anno la madre. Un uomo di 50 anni, S.T. è stato arrestato dai carabinieri a Cutro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo a partire dall'aprile del 2021, dopo essere già stato tratto in arresto nel 2018 per lo stesso reato ai danni della madre convivente, oggi 77enne, avrebbe reiterato aggressioni fisiche e verbali, minacce di morte anche mediante l'utilizzo di coltelli, percosse e ingiurie gravissime nei confronti dell'anziana donna. Decisive per la ricostruzione dei fatti si sono rivelare proprio le testimonianze della vittima dei maltrattamenti. (ANSA).