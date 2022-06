Covid:in Calabria contagi in aumento(942)

(ANSA) - CATANZARO, 18 GIU - Sale ancora il tasso di positività in Calabria che si posiziona quasi al 25% (24,85 contro il 22,41 di ieri). Alla base del nuovo passo in avanti l'aumento dei contagi, 942 (ieri erano 840) con quasi lo stesso numero di tamponi, 3.791 della giornata precedente. C'è un decesso in più che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.642. Due i nuovi ingressi nei reparti di cura (137) e uno in più nelle terapie intensive (7). I guariti sono 367.489 (+1.205), mentre gli attualmente positivi 30.736 (-264) e gli isolati a domicilio 30.592 (-267).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 3.184.944. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 400.867. (ANSA).