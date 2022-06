Aveva in casa un'arma artigianale da sparo, arrestato

(ANSA) - CASTROVILLARI, 18 GIU - Aveva in casa, nascosta all'interno di una cassaforte a muro, un'arma artigianale da sparo risultata idonea all'utilizzo di munizioni calibro 28. Un uomo con precedenti di polizia è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti del Commissariato di P.S. di Castrovillari con l'accusa di ricettazione e detenzione illegale di arma artigianale da sparo.

I poliziotti durante una perquisizione nell'abitazione della persona arrestata hanno trovato l'arma artigianale all'interno di un baule in legno. Sottoposta a verifica balistica da parte di personale specializzato in servizio nella Questura di Cosenza, l'arma è risultata idonea all'uso. (ANSA).