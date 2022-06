La Reggina cambia padrone, ora è di Felice Saladini

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 GIU - La Reggina 1914 ha una nuova proprietà. Nel pomeriggio stato firmato l'atto di passaggio della proprietà dal Gruppo di Luca Gallo, a quello di Felice Saladini, imprenditore lametino di 38 anni, impegnato nel settore dei servizi digitali, con attività nel Nord Italia.

Saladino si è presentato al Centro sportivo Sant'Agata, nel pomeriggio, per dare ufficialità alla notizia di acquisizione della società amaranto.

"Abbiamo concluso poco fa il passaggio delle quote societarie - ha rivelato - con cui acquisisco la proprietà della Reggina Calcio 1914. Stiamo già lavorando per consentire alla squadra di potersi iscrivere al prossimo campionato di serie B, viste le scadenze delle prossime ore". Poi è entrato nel merito della vicenda riguardante le trattative. "Non è stata una cosa facile - ha detto - Però non potevo tirarmi indietro, di fronte alla possibilità che un altro patrimonio sportivo così importante per la nostra regione si potesse disperdere nel nulla. La Reggina è un patrimonio della Calabria e tutti dobbiamo fare in modo di tutelarla".

Qualche anticipazione Saladini l'ha infine dedicata al tipo di gestione che intende attuare. "Ho una idea di calcio - ha spiegato - che coinvolga persone oneste. Che coinvolga persone che hanno nel calcio lo spirito di una competizione assolutamente leale. È da qui che voglio partire. Reggio merita di calcare palcoscenici importanti. Questa città deve tornare a far sognare tutto il Paese. Ed è per me una grande emozione poter essere il condottiero per la mia regione su campi importanti dello sport italiano. Sto già lavorando insieme al mio staff per dar vita ad un CdA della società importante. Un Consiglio di Amministrazione che dovrà essere garanzia di legalità, dotato di grande competenza e soprattutto la passione di fare".

"È da qui - ha concluso - che voglio ripartire. Lasciateci lavorare, ci prenderemo grandi soddisfazioni, perché la Reggina è di tutti noi". (ANSA).