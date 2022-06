Covid: Calabria, 838 contagi e un decesso, positività 19,79%

(ANSA) - CATANZARO, 16 GIU - Sono 838 (ieri 866) i nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi fatti simile. Il tasso di positività è al 19,79% contro il 20,99%. Si registra anche un decesso col totale delle vittime che è 2.639. In risalita - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoveri negli ospedali: +6 in area medica (141) e +3 in terapia intensiva (5). Prosegue, invece, il calo dei casi attivi che si attestano a 31.436 (-122); gli isolati a domicilio sono 31.290 (-131). I nuovi guariti sono 959. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.177.405 con 399.085 positivi. (ANSA).