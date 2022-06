Election day:hanno votato 5 su 6 candidati sindaco Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Hanno già votato in mattinata per i referendum sulla Giustizia e per le comunali 5 dei 6 candidati a sindaco di Catanzaro. Nino Campo (civico), Valerio Donato (civico con il sostegno, sia pure senza simboli di partito, di Forza Italia e Lega), Wanda Ferro (Fratelli d'Italia), Nicola Fiorita (Pd e Movimento 5 Stelle) ed Antonio Talerico (Noi con l'Italia ed altre formazioni di centrodestra) si sono espressi sia sui referendum che sulle amministrative.

Non ha potuto votare, invece, il sesto candidato a sindaco, Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, sostenuto da Rifondazione comunista, Potere al popolo e Calabria resistente e solidale. Di Lieto, infatti, fino a poco tempo fa residente a Sellia Marina, ha chiesto nei mesi scorsi il trasferimento della residenza a Catanzaro, ma la relativa pratica non è stata ancora regolarizzata. Da qui, dunque, l'impossibilità per lui di votare nel capoluogo.

In Calabria, per quanto riguarda le amministrative, si vota, complessivamente, in 74 comuni, tra cui quattro con più di 15 mila abitanti. Sono, oltre Catanzaro, Acri e Paola, in provincia di Cosenza, e Palmi, in quella di Reggio Calabria. (ANSA).