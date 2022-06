Comunali: a Catanzaro alle 19 affluenza 46,93%

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - A Catanzaro, nelle elezioni comunali per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, alle 19 ha votato il 46,93% degli aventi diritto. Alla stessa ora di cinque anni da, si era recato ai seggi il 54,41% degli elettori.

Complessivamente, in Calabria, dove, oltre a Catanzaro, si vota in altri 73 comuni, tre dei quali con oltre 15 mila abitanti, l'affluenza è stata del 42,68%.

E' del 13,83% l'affluenza in Calabria, alle ore 19, per i referendum. Il dato relativo ai 404 comuni è pubblicato dal sito del ministero dell'Interno. A livello provinciale, dove si è votato di più è stato Catanzaro con il 19,71%. Seguono le province di Reggio Calabria 13,69%, Vibo Valentia 13,10%, Cosenza 12,55% e Crotone 7,7%. A Catanzaro, dove si vota anche per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, l'affluenza per i referendum è stata del 41,60%. In linea di massima l'affluenza è più alta in quei comuni - 74 in tutta la regione - in cui si è votato anche per le comunali.