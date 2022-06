Furti in appartamenti a Reggio, arrestato presunto autore

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 GIU - Si impossessa di una scheda bancomat, con relativo codice Pin, durante un furto in un appartamento e va subito a ritirare la somma giornaliera in un Atm dove viene ripreso dalla telecamera del dispositivo. Un uomo di 51 anni, ritenuto l'autore di numerosi furti in appartamenti avvenuti nello scorso febbraio a Reggio Calabria è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della Polizia di Stato.

Al termine di una serie di riscontri e accertamenti, i poliziotti, grazie all'analisi di atti e immagini ricavate in particolare da impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate e relative a ciascun episodio di furto, sono riusciti a risalire all'identità del cinquantunenne che, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato arrestato da personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio.

