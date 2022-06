Ponte Stretto: Conte,prima bisogna migliorare infrastrutture

(ANSA) - MESSINA, 08 GIU - "Lo dissi già a suo tempo quando ero presidente del consiglio e con il Movimento cinque stelle non abbiamo cambiato idea. Non si può buttare un progetto così nel mucchio. Bisogna prima migliorare la rete infrastrutturale siciliana e poi ci si pone il problema di potenziare e rendere più efficace il collegamento con il Continente". Lo ha affermato, sul Ponte sullo Stretto, Giuseppe Conte, prima di un incontro alla Camera di commercio di Messina con rappresentanti degli industriali e sindacati.

"Come voi quotidianamente - ha aggiunto il presidente del M5s nella Città dello Stretto per partecipare a un'iniziativa a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico - anche io ogni volta che vengo in Sicilia. Vedo strade sconnesse, statali, provinciali, autostrade che sono ancora con singole corsie. Lavoriamo per utilizzare i soldi del Pnrr per quello che è necessario, poi valutiamo assieme con le comunità locali la soluzione per il collegamento". (ANSA).