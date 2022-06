Covid: in Calabria scende il tasso di positività, 12,56%

(ANSA) - CATANZARO, 08 GIU - Marcata flessione del tasso di positività al Covid in Calabria, che passa dal 16,65% di ieri al 12,56%. Oggi sono 503 i nuovi contagi (ieri 802) con 800 tamponi in meno (oggi 4.006) e si registrano due vittime con il totale che arriva a 2.625. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi ed uscite - situazione sostanzialmente stabile, con un ricoverato in più in area medica (157) ed uno in meno in terapia intensiva (6). I nuovi guariti sono 1.068, i casi attivi 32.799 (-567) e gli isolati a domicilio 32.636 (-567). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.149.264 con 394.204 positivi. (ANSA).