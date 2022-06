Catanzaro: Conte, sosteniamo convintamente Nicola Fiorita

(ANSA) - CATANZARO, 08 GIU - "Come in altri posti, quando c'è un candidato civico che ha già lavorato bene, è espressione di un movimento civico come in questo caso e della società civile, e si è già impegnato in battaglie significative per il bene della propria comunità, è sicuramente un interprete molto valido per attuare questo progetto politico". A dirlo il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando stasera, a Catanzaro, a margine di una manifestazione a sostegno del candidato sindaco Nicola Fiorita, sostenuto da centrosinistra e M5S. Nel corso del suo comizio, il leader del Movimento ha subito anche una breve contestazione da parte di ex appartenenti al Movimento contrari all'accordo con il Pd sulla candidatura di Fiorita.

L'ex premier, in un primo momento, ha continuato a parlare dal palco, poi, rivolgendosi agli ex ha detto: "contestate pure, finché ci siamo noi lo potrete fare", ricevendo l'applauso convinto della piazza gremita. Gli animi si sono un po' surriscaldati, ma la polizia ha riportato subito tutto alla normalità. "Ho detto che sarei ritornato, sono ritornato - ha detto dal palco - e vi assicuro che ritornerò. Con Nicola Fiorita siamo stati colleghi e conosco la sua serietà. Questo non è un progetto calato dall'alto, nasce dalla conoscenza dettagliata della vostra collettività. Battaglie combattute insieme al M5S, un cammino per migliorare la vostra qualità di vita. Un progetto che nasce dal basso, costruito su bisogni concreti quali migliorare la rete idrica, la viabilità, i trasporti. Mettere in sicurezza l'area periferica. I fondi del Pnrr vanno utilizzati con competenza, quei soldi sono il frutto di due anni di sacrifici, economici e sociali. Ne va del futuro dei nostri figli, è un'opportunità storica. Serve un'amministrazione che sappia realizzare la rigenerazione urbana, la transizione ecologica, anche qui dovete realizzare le comunità energetiche per un risparmio energetico, per un taglio strutturale di tutte le bollette. Non serve un'amministrazione che pensi di fare qualche favore a qualche amico". (ANSA).