Rissa in zona movida a Catanzaro, quattro denunciati

(ANSA) - CATANZARO, 07 GIU - Quattro persone sono state denunciate per rissa aggravata da personale delle Volanti della Questura di Catanzaro. Gli agenti sono intervenuti nella tarda serata di sabato scorso nel quartiere Lido, in una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi locali, dove era stata segnalata una rissa nelle vicinanze di un bar. La ricostruzione di quanto avvenuto, ha consentito agli investigatori di individuare e denunciare all'autorità giudiziaria i quattro. Il questore di Catanzaro Maurizio Agricola, valutando la sussistenza a carico di due di loro, di fondati motivi per ritenere che siano abitualmente dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica ha emesso due provvedimenti di avviso orale. Ulteriori indagini sono in corso. (ANSA).